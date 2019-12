Mónica Mateos-Vega y Juan Carlos G. Partida

Enviada y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 7 de diciembre de 2019, p. 2

Guadalajara, Jal., Unos 250 jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarias (FEU) de Jalisco se reunieron alrededor de las 18 horas de ayer en las afueras de la Expo Guadalajara, donde se desarrolla la Feria Internacional del Libro (FIL) de la capital jalisciense para montar el performance Un violador en tu camino, creado por el colectivo chileno Las Tesis, símbolo del actual movimiento feminista.

Más tarde dentro del recinto ferial, grupos feministas locales realizaron una actividad similar a la que se sumaron estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG)quienes cambiaron la letra para gritar: ‘‘El macho violador también es profesor.” Los asistentes a la FIL dieron un fuerte aplauso a las chicas que se mantuvieron en un cerco resguardado por los jóvenes que controlan al público en la feria.

Las modificaciones a la letra de Un violador... culparon a la UdeG, a los profesores, al rector y a los curas del estado patriarcal que impera en la ciudad y en las escuelas.

‘‘Los jueces, la UdeG, los curas, el rector, el estado opresor es un macho violador…”, corearon cientos de mujeres de los colectivos feministas.

Al terminar el performance, el grupo rompió el cerco y se fue coreando consignas por los pasillos rumbo al módulo de la Universidad de Guanajuato, donde les informaron que estaba el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, a quien no encontraron.

‘‘Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente” y ‘‘Fuera acosadores de la UdeG” eran los coros durante la improvisada marcha dentro de la feria.

Afuera con pañuelos verdes y camisetas con la leyenda ‘‘El estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, las chicas y algunas niñas, de manera organizada, participaban. Decenas de visitantes se detenían unos minutos para a acompañarlas.

‘‘Llevamos meses, años de lucha, no estamos comenzando”, aclaró una de las estudiantes, quien después del performance se unió a sus compañeras que continuaron unos minutos más con consignas como: ‘‘No se va a caer, lo vamos a tumbar”, ‘‘vivas se las llevaron, vivas las queremos”, ‘‘Yo sí te creo”.

Algunas participantes portaban pancartas en las que se leía su petición de justicia en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: ‘‘Me duelen los 43, igual que me duelen las muertas de Juárez”.

‘‘No son muertas, son asesinadas”, continuaron gritando las jóvenes, antes de pedir un minuto de silencio por tantas mujeres desaparecidas. Una chica que portaba el cartel con el cual se busca a Dulce Angélica Vázquez, de 32 años, no pudo evitar derramar lágrimas.

En lo que va del año, en Jalisco han sido asesinadas 231 mujeres, de ellas 127 por arma de fuego, 35 por estrangulamiento, 45 por golpes y 24 por arma punzocortante.

Hay 71 casos de mujeres muertas cuyas causas no han sido determinadas aún debido al estado en que fueron encontrados sus restos; sin embargo, las autoridades no han reconocido más de 30 feminicidios. En el mismo periodo del primero de enero al 6 de diciembre del año pasado, el número de asesinadas era de 202, pero no quedó pendiente de investigar ni un solo crimen.