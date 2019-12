Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora Académica de la Ibero, señaló, en la inauguración del foro, que uno de los principales retos que tiene el país es la disminución de la desigualdad educativa, así como enfrentar con propuestas el rezago que persiste. Destacó que hasta ahora, lo que se sabe del actual gobierno es que los mayores recursos adicionales a la nómina de los docentes se están destinando no a dar más a los que menos tienen, sino a dar lo mismo a todos , en clara referencia a las becas universales que se otorgan a los estudiantes.

Investigadores y especialistas en el tema participantes en el foro Política, evaluación y mejora educativa. Prioridades y debates, organizado por la Universidad Iberoamericana (Ibero), coincidieron en que el derecho a la educación no debe reducirse al acceso, pues la permanencia de los estudiantes en las escuelas es uno de los grandes pendientes del sistema educativo nacional, pues se enfrentan tasas muy elevadas de deserción, principalmente en los niveles medio superior y superior.

La ex presidenta del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (I) consideró que con esta política no se está garantizando el derecho a acceder y aprender, sino fundamentalmente a acceder a la educación, lo cual se sabe, con evidencias dejadas por diversas investigaciones, que no es suficiente.

Sin embargo, señaló, todavía se está a la espera de la definición del plan sectorial y de los programas específicos para poder emitir un juicio más certero.

A lo largo de tres mesas de diálogo, organizado por el Faro Educativo de la Ibero, investigadores y especialistas de esta casa de estudio, El Colegio de México, el Instituto Tecnológico de México (Itam) y de organizaciones civiles, tocaron los temas de equidad e inclusión educativa; evaluación y mejora educativa, y las grandes líneas y ejes de la política educativa del sexenio.

En las dos primeras, principalmente, hubo una coincidencia mayoritaria en contra de la decisión de desaparecer al INEE y en el sentido de que las políticas en favor de la equidad e inclusión estaban erradas, pues las acciones ejecutadas corrían en sentido contrario. Las becas universales fueron puestas como ejemplo, además de que la meta de ampliar la cobertura en educación superior no era respaldada con recursos presupuestarios suficientes.