Señalaron que las reformas sólo implicaron pasar el control del fondo del Poder Legislativo al Ejecutivo, que ahora lo administra mediante la Secretaría de Economía, y que con esto no se afectaron ni restaron atribuciones del gobierno estatal.

Sin embargo, este argumento no logró convencer a la mayoría de ministros, quienes consideraron que en realidad no existe ninguna afectación directa a las atribuciones del gobierno estatal.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que el gobierno de Chi-huahua sólo tenía razones financieras y no jurídicas para su demanda.

“Está simplemente reclamando un daño económico y el daño económico no da lugar per se (por sí mismo) a un interés legítimo, no lo da ni en el amparo ni lo da en la controversia.”

Ante la división de opiniones en el pleno, Arturo Zaldívar anunció que la resolución de este caso queda pendiente hasta que se integre a los trabajos de la Suprema Corte la nueva ministra Margarita Ríos-Farjat.