Ap

Periódico La Jornada

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 23

Houston. El gobierno estadunidense convenció a un juez federal de que evite que particulares construyan su propio muro a la orilla del río que separa a Estados Unidos de México, a pesar de que dicen respaldar al presidente Donald Trump.

El juez federal de distrito Randy Crane ordenó el jueves al contratista de We Build the Wall, Fisher Industries, no instalar ningún cercado o muro a orillas del Río Grande (Bravo) hasta que haya cumplido con los requerimientos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa el manejo del afluente de acuerdo con los tratados internacionales.

La moción se presentó dos días después de que un juez estatal emitió una orden de restricción temporal. Las cuadrillas han seguido desmontando la zona y preparándose para la construcción de su muro, según agentes de la policía local que visitaron el lugar el miércoles.

We Build the Wall ha recaudado 25 millones de dólares desde diciembre de 2018, cuando su fundador Brian Kolfage creó una página de GoFundMe durante el cierre de gobierno causado por las exigencias de Trump de obtener fondos para la construcción del muro. La junta directiva de la organización incluye al ex asesor de Trump, Steve Bannon, y al ex secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, otro aliado del presidente.

Hasta el momento, el grupo ha construido menos de 1.6 kilómetros (una milla) cerca de El Paso, Texas. Ahora planea un segmento de 4.8 kilómetros (3 millas) de postes y concreto en el Valle del Río Grande en el sur de Texas, que sería construido por Fisher Industries, con sede en Dakota del Norte, empresa que recién obtuvo una licitación por 400 millones de dólares por parte del gobierno para construir barreras fronterizas en Arizona.