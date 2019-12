Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 17

Este jueves fue aprobada la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, instancia con carácter excepcional y con autonomía, cuyo objetivo es realizar peritajes sobre cuerpos o restos óseos no identificados, en situación de rezago o no reclamados.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y presidenta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, dijo que este gobierno no permitirá que se repita la situación de sexenios anteriores. Señaló que por instrucción presidencial, la tarea de búsqueda e identificación de desaparecidos continuará sin límite de presupuesto. Así que yo desde este momento me convierto en su gestora oficial ante la Secretaría de Hacienda para que no tengan ustedes duda de que los recursos van a estar en la medida y en todo lo necesario sin tener, como acaba de decir el Presidente, límite alguno en los recursos , aseguró.

Más tarde, en entrevista, se refirió al ataque a una casa, en Irapuato, de donde un grupo armado se llevó a un número no determinado de jóvenes en proceso de rehabilitación de adicciones.

Estamos buscándolos, estamos localizándolos. Ya ubicamos a varios, entonces, obviamente no vamos a permitir en este gobierno que sucedan las desapariciones y las fosas clandestinas y todo lo que en sexenios anteriores pasó. Esto no , aseveró.

La aprobación del mecanismo fue por unanimidad durante la segunda sesión ordinaria de este sistema.

En la nueva instancia participarán expertos forenses nacionales y/o internacionales especializados.

El mecanismo no implica que las fiscalías e instituciones forenses queden eximidas del cumplimiento de sus obligaciones. Toda evidencia que se obtenga al practicar los peritajes, deberá ser entregada o presentada al Ministerio Público, precisó Gobernación.