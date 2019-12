▲ Durante su conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del titular del IMSS, Zoé Robledo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se va a incrementar la deuda del país en términos reales. Foto Cristina Rodríguez

Sin pretender entrar en polémica con Cuauhtémoc Cárdenas, de quien dijo respetar sus posturas y su derecho a la libre expresión, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno pretenda impulsar una reforma fiscal. Nosotros tenemos definido que no van a aumentar ni habrá nuevos impuestos, ni se va a incrementar la deuda en términos reales , aseguró en referencia a las consideraciones de Cárdenas de la necesidad de cambios en el marco fiscal.

–Sobre lo dicho por Cárdenas (quien descalificó al gobierno actual como expresión de la izquierda mexicana), ¿supongo que difiere?

–Es libre el ingeniero, siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista.

–¿Pero no está de acuerdo o sí?

–Yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero. Además, somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad.

Sobre las afirmaciones de Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, de que a algunos integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se les ofrece una hora diaria de estudios evangélicos, el Presidente minimizó el hecho al aseverar que su gobierno respeta el Estado laico: somos respetuosos de creyentes y de no creyentes .

–¿Usted estaba enterado de esta hora diaria?

–No, no, pero somos libres y pues cada quien tiene garantizado su derecho a creer o no creer, y yo como El Nigromante Ignacio Ramírez, quien decía, siendo liberal, porque lo era, ‘yo me hinco donde se hinca el pueblo y yo respeto la religión del pueblo’. Eso es lo que puedo decir.