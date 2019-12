Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 5

El Senado eligió ayer a Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los próximos 15 años, con el aval de la gran mayoría de las fuerzas políticas representadas en ese órgano legislativo.

La ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) rindió ayer mismo protesta ante el pleno de esa cámara, donde previamente se comprometió a apoyar con honestidad, capacidad e independencia lo que tenga que hacerse para que la justicia sea una realidad .

Resaltó que la SCJN tiene el doble papel de velar en sus sentencias por la solidez institucional del Estado mexicano y mantener una mirada atenta y crítica sobre sí misma, a fin de predicar con el ejemplo de solvencia, autonomía, honradez y eficiencia .

Tener instituciones parciales, ineficientes o corruptas es lo peor que le puede pasar a un país; es un signo de descomposición, indicó al comparecer ante el pleno senatorial, al igual que las otras dos integrantes de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la tribuna de esa cámara, Ríos-Farjat resaltó que la Suprema Corte tiene un papel fundamental en la alineación de los grandes intereses económicos y debe mantenerse consciente de su papel de salvaguarda de los bienes nacionales y del funcionamiento del mercado para el crecimiento en todos los términos de justicia, igualdad y equidad .

La nueva ministra, quien ocupará la vacante que dejó Eduardo Medina Mora, resaltó que la SCJN es la mayor responsable de garantizar el orden jurídico, tarea que no es fácil, porque existen grandes intereses económicos, delincuenciales, oscuros y sin ley, políticos e ideológicos”.

Es inocente, agregó, pensar que son claramente identificables , ya que, por el contrario, se entremezclan y camuflan”. Es algo que ha vivido durante su estancia en el SAT, precisó.

Por eso mismo sé que alinear esos grandes intereses no descansa en buena fe. Se requiere la firme decisión de decir claramente que no a todo aquel que pretenda lograr, mediante pretensiones de cualquier tipo, lo que no le corresponde .

Sin embargo, mantener ese equilibrio es esencial en un país en donde pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco, donde es necesario redistribuir con equidad y con justicia”.