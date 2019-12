L

a Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó este 26 de noviembre una iniciativa de reformas al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que añade una frase al párrafo 4º, referido a salud, y adiciona tres párrafos: uno, referido al apoyo económico para población discapacitada; dos, para otorgar una pensión no contributiva a las personas adultas mayores; y tres, referido a un sistema de becas para estudiantes pertenecientes a familias pobres. Como se ve, se trata de darle rango constitucional a cuatro programas sociales que el gobierno de AMLO ya viene operando. En el caso de salud, incluso, ya se reformó la Ley General de Salud, (se publicó el 29 de noviembre) que desaparece el Seguro Popular y crea, en su lugar, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La materia de salud requiere un análisis más detallado; hoy me referiré sólo a los otros párrafos. Empiezo por el de educación:

“El Estado, conforme a la disponibilidad de recursos, deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación.”

Destaco tres puntos: 1) La palabra pobreza aparece una única vez en la CPEUM, en la fracción C del artículo 26 que le da autonomía al Coneval. Pobreza no se había usado, en la CPEUM, para discriminar entre quienes serán y quienes no serán atendidos. 2) Al igual que en el párrafo referido a las personas con discapacidad, en este no se usa la palabra derecho y tampoco se habla de garantizar. 3) La restricción, conforme a la disponibilidad de recursos , es inédita en el artículo 4º de la CPEUM. No es lo correcto condicionar un derecho a la disponibilidad de recursos. El mensaje del párrafo es que se instaura un sistema focalizado a las familias en pobreza, pero no se garantiza que los recursos disponibles alcancen para todas. En el primer aspecto, es similar al párrafo referido a las personas con discapacidad:

“El Estado garantizará el goce de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos y condiciones que fije la ley. Para el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos menores de 18 años, los indígenas hasta la edad de 64 años y la población mexicana que se encuentren (sic) en condición de pobreza.”