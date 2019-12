Nulo avance en lectura en tres sexenios

E

s muy preocupante la noticia de que en dos décadas no ha habido avance en la lectura de alumnos mexicanos y muy interesante el artículo de Carlos Martínez García; leer sin comprender que alude al mismo problema; pienso que esas dos décadas perdidas equivalen a los tres sexenios pasados, en los que es fácil recordar que quienes ocuparon la Presidencia no tuvieron gusto por la lectura y menos la impulsaron; el primero de ellos, después de que leía, no pasaba de preguntar: ¿Y yo por qué? ; el siguiente se limitó a leer los narcomensajes, vestir uniforme militar y lanzar a sus federales tras los narcos, con los muertos colaterales que ya conocemos, y el último no supo decir siquiera cuáles fueron los tres libros que marcaron su vida.

Por lo anterior, pienso que el impulso a la lectura debe provenir en primera instancia del ejemplo de quien ocupa la primera magistratura y además considerarlo política de Estado, ya que de la lectura depende mucho el progreso del país; sus niños y jóvenes deben ser ciudadanos que lean, pero, también, como lo dice el artículo citado; que comprendan lo que leen.

Benjamín Cortés Valadez

Casa Frissac, al Taller la Imagen del Rinoceronte

Con relación a la nota publicada el miércoles pasado titulada Suscriben artistas y colectivos gráficos, misiva en defensa del Taller la Imagen del Rinoceronte (TIR) , la alcaldía Tlalpan realiza las siguientes precisiones:

La administración de Tlalpan siente un profundo respeto y reconocimiento por la labor que desempeña el TIR en la demarcación.

Pero el Museo de Historia de Tlalpan se encuentra en un proceso de rehabilitación que implica la recuperación de espacios del mismo, para devolverle su vocación original –ser salas de exhibición–. Lo anterior, derivado de la declaratoria del Centro Histórico de Tlalpan como patrimonio cultural de la Ciudad de México y del interés y la preocupación de la alcaldesa, la doctora Patricia Elena Aceves Pastrana, por restaurar y mantener en el mejor estado los recintos emblemáticos de nuestro Centro Histórico.

El próximo 11 de diciembre, la alcaldía sostendrá una reunión con representantes del TIR para manifestarles nuestro interés para que sigan realizando su importante labor, para lo cual se les ofrece la Casa Frissac, un espacio muy importante del Centro Histórico de la alcaldía.

Si bien se reconoce y se apoya la labor de este importante colectivo artístico, es preciso aclarar que no existe ningún tipo de convenio, comodato o cualquier otro tipo de figura legal con este grupo que avale la ocupación del espacio en cuestión.

Por tal motivo, la propuesta que se hace al TIR incluye la formalización de su estancia en la Casa Frissac a través de un convenio que les brinde certeza jurídica y garantice su permanencia en el espacio planteado y la tranquilidad de que podrán seguir desarrollando su labor en favor de la comunidad artística, de los niños y jóvenes de Tlalpan.

Dirección Ejecutiva de DerechosCulturales y Educativos, Roberto Perea Cortés

Piden a Evo que no regrese aún a su país

Presidente Evo Morales: no es el momento de regresar a Bolivia. La propuesta del gobierno espurio para propiciar su regreso a la nación, aparentemente para tranquilizar al pueblo, pondría en peligro su vida.

Es urgente convocar a las organizaciones internacionales: ONU, OEA y a países solidarios para que el gobierno espurio represor del pueblo renuncie a la barbarie social y regrese la paz.