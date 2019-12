I

mmanuel Wallerstein falleció mucho antes de que otro mundo fuera posible. Su esperanza de que, de alguna manera, a partir de esta crisis final del sistema capitalista mundial emergiera un nuevo mundo aún está en el aire. Para quienes trabajamos de cerca con él durante las últimas dos décadas (en la Asociación Internacional Sociológica con el proyecto El Mundo se Tambalea), su asesoría hace mucha falta. Fue con y a través de su rectoría que me vi a la cabeza de un maravilloso equipo de sociólogos que produjo el libro Gauging and Engaging Deviance 1600-200 ( Midiendo y comprendiendo la Anomalía 1600-2000) en 2013. Al final, pero no menos importante, quiero citar su apoyo y contribución en la construcción del Capítulo para Humanidades y Ciencias Sociales en Sudáfrica, en 2011, del que a su vez surgió el Instituto Nacional para las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Fui muy afortunado al ser electo presidente de la Asociación Sudafricana de Sociología en 1996, durante el periodo en que Wallerstein fue titular de la Asociación Nacional de Sociología. Esto me impulsó al escenario global gracias a su Iniciativa de Regiones. Me permitió trabajar estrechamente con Teresa Cruz e Silva para reunir a las voces sudafricanas de la sociología y nos permitió conocer a magníficos académicos latinoamericanos como Aníbal Quijano y Raquel Sosa Elizaga. Mi primer paso tentativo en India también fue gracias a él. Nuestro anfitrión fue nada menos que TK Oommen, quien actualmente está siendo obligado a enviar su CV a las autoridades fundamentalistas de la administración Universidad Jawaharlal Nehtru (JNU) para conservar su estatus de profesor emérito. A la vez, TK Oommen, Hermann Schwengel y yo fuimos los creadores del tricontinental Programa de Maestría de Estudios Globales. Se requieren resmas de papel para expresar en su totalidad mi deuda hacia Wallerstein.

Muchos de nosotros le debemos el privilegio de ser globales y locales, aunque muchas veces nos perdíamos a medio camino entre ambos escenarios.

Lo más importante fue su contribución, en su idioma, a los vitales movimientos antisistema de finales del siglo XX: los movimientos de liberacón nacional en África y América Latina, sus éxitos y fracasos, y sus límites y posibilidades. Si bien apreciaba a Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Julius Nyerere y al académico y activista mozambiqueño Aquino de Braganza, fue más gentil en su crítica de las aspiraciones burguesas nacionales en el continente africano. Mientras para ellos los fracasos fueron subjetivos y una cuestión de malas decisiones que llevaron a pesadillas neocoloniales, para Wallerstein todo esto fue algo objetivo, un producto de las situaciones sistémicas mundiales que crearon obstáculos invencibles para toda opción. Llevó esta idea a sus afirmaciones sobre el partido gobernante en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC), a finales de los 90.