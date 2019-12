Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 34

Madrid. La justicia federal de Brasil absolvió ayer a los ex presidentes Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como a otros dos ex ministros y a un ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), del cargo de pertenencia a organización criminal con el fin de desviar fondos públicos tras comprobar que en la denuncia no había elementos constitutivos de delito y era un intento de criminalizar la actividad política .

Lula, Rousseff, Antonio Palocci (jefe de gabinete en 2011), Guido Mantega (ministro de Economía 2006-2015) y el ex encargado de las finanzas del partido izquierdista Joao Vaccari Neto enfrentaban cargos por desviar dinero público de Petrobras y otras empresas estatales, en un caso judicial que se conoció como la banda del PT .