La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y sólo se permitió el acceso a familiares, amigos cercanos y compañeros de trabajo de los uniformados que murieron durante el tiroteo contra decenas de pistoleros, el cual se prolongó por más de una hora.

Anuncia Riquelme la compra de 10 tanquetas

Riquelme puntualizó que los criminales no volverán a pisar nuestro territorio. Nadie puede robarnos la tranquilidad que tenemos y esa es la base de nuestra prosperidad y nuestros avances. Lo más doloroso es la pérdida de vidas humanas; es lo único que no podemos recuperar, pero también es un gran motivo para no claudicar y seguir adelante .

El gobernador coahuilense entregó patrullas, armas y uniformes a Villa Unión, Allende y otros municipios de la región de los Cinco Manantiales, y anunció la compra de 10 tanquetas blindadas que la policía del estado desplegará en las distintas regiones de la entidad.