Néstor Jiménez, Alejandro Alegría y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 29

Tras sostener un encuentro a puerta cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador por más de dos horas, Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que agrupa a los empresarios más acaudalados del país, sostuvo que no pasa nada si el T-MEC se firma en unos meses con tal de llegar a un buen acuerdo, porque hay cosas que no se pueden aceptar , y destacó que la coyuntura da ventajas a México porque hay paz, estabilidad y no hay protestas como en otras naciones.

Al salir de la reunión en el museo Kaluz en la Ciudad de México, López Obrador expresó que se iba muy contento y que hubo un apapacho recíproco, mientras los empresarios resaltaron la buena relación que mantienen con el Ejecutivo federal. Por la mañana, en su conferencia de prensa, indicó que la confianza del consumidor, aún a la baja es de los más altas que ha habido en años recientes .

Por su parte, en entrevista al salir del encuentro, Del Valle Perochena señaló que de no avalarse en este mes el T-MEC –tema del que dialogaron con López Obrador–, podría concretarse al inicio de 2020, pero puede ser un poco incierto conforme avance el año por el proceso electoral en Estados Unidos, que genera incertidumbre. No obstante, subrayó que aún se puede recurrir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que sigue vigente.