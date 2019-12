¿P

or qué 15 mil ejecutados en un año en México? 12 mil 300 hombres, mil 331 mujeres (Reforma, 4/2/2019). ¿Cuántos niños?, ¿sólo los LeBarón?

Tragedia humana que nos sacude e incita a pensar en la muerte. Violencia engendra violencia, la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Pero, ¿qué es en realidad lo que orilla a un ser humano a ejercer la máxima violencia sobre un semejante?, ¿cuál sería la diferencia entre la muerte por homicidio y la muerte decretada por una ley?, ¿qué historia previa coloca a un individuo en el lugar del homicida y a otro en el de víctima?, ¿a qué mueve la muerte de un semejante?, ¿qué sabemos de la muerte?

Convendría aquí reflexionar con Levinas el asunto de la muerte. Ésta es separación irremediable, es descomposición, es la no respuesta, la concretización de la ausencia. La experiencia de una muerte que no es la mía se relaciona conmigo en forma de alguien. La muerte de alguien no es, a pesar de lo que parezca a primera vista, una factualidad empírica; no se agota allí, me toca, me traspasa, me trasciende, me inquieta, no puede serme ajena.

La muerte del otro que muere me afecta en mi propia identidad como responsable, identidad no sustancial, no simple coherencia de los diversos actos de identificación, sino formada por la responsabilidad inefable. El hecho de que me vea afectado constituye mi relación con su muerte. Constituye, en mi relación, en mi diferencia hacia alguien que ya no responde, mi culpabilidad: una culpabilidad de superviviente.