▲ Aunque ninguna de las organizadoras del performance Un violador en tu camino le ha informado acerca de los planes de montarlo este viernes dentro del recinto ferial, ‘‘nuestra reacción es: adelante, siempre y cuando no haya violencia y en el entendido de que no la estamos convocando nosotros”, explica Marisol Schulz. Foto Arturo Campos Cedillo

Mónica Mateos-Vega y Juan Carlos G. Partida

Enviada y corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 2

Guadalajara, Jal., La Feria Internacional de Libro (FIL) de Guadalajara es un espacio con larga tradición de apertura al diálogo y respeto a todas las ideas, sostiene Marisol Schulz, directora del encuentro editorial.

En entrevista con La Jornada explica que si bien ninguna de las organizadoras del performance Un violador en tu camino le ha informado acerca de los planes de montarlo este viernes dentro del recinto ferial, ‘‘nuestra reacción es: adelante, siempre y cuando no haya violencia y en el entendido de que no la estamos convocando nosotros”.

La FIL ‘‘no es reactiva, es propositiva”, añade al explicar que la atención que se ha dado a una denuncia por acoso en el encuentro se debe a que ‘‘hay una ética universitaria (pues la feria es organizada por la Universidad de Guadalajara) ynos han asesorado los propios maestros que supuestamente tendrían que cumplir con esa ética,al igual que los trabajadores universitarios.

‘‘Este año ha habido una ola de denuncias sobre acoso, muy ciertas, pero la FIL ha tenido estos temas en su agenda desde hace mucho tiempo, no es de ahora, es decir, no nos estamos subiendo a la ola; no es que reaccionamos al tema.

‘‘El año pasado en que se hablaba del #MeToo hicimos un foro; tenemos el premio Sor Juana, que es sólo para mujeres, cuya entrega ahora se pospuso porque la autora ganadora, María Gainza, tiene a su hija enferma. Vendrá a recibirlo en otro momento, cuando pueda viajar.”

La directora de la FIL aclara que el recinto donde se encuentran es privado (la Expo Guadalajara), ‘‘lo estamos subarrendando y en la medida que cualquier actividad provoque inseguridad o un tema de violencia no podemos permitirla, porque vienen miles de niños y Protección Civil nos indica una serie de normas.

‘‘Pero poniendo cuidado, hemos tenido manifestaciones aquí, como el primer año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando recibimos una protesta de los familiares, sin problemas.

‘‘En sus momentos de más ocupación, en la Expo hay hasta 30 mil personas, y una estampida o un problema de seguridad sería tremendo, pero nuestro compromiso de seguridad es igual de fuerte que el de apertura y el permitir todos los puntos de vista, siempre y cuando no haya provocaciones de violencia”, insiste.

Ninguna instrucción para impedir los pañuelos verdes

Para este viernes, apunta Schulz, ‘‘tenemos chicos de control de público que son estudiantes que nos van a ayudar si ocurre el performance Un violador en tu camino; formaremos un cerco como lo hicimos ante grupos de Palestina que se manifestaron cuando Israel fue invitado de honor” de la FIL.