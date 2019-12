Godoy llamó a la sociedad a no hacer una campaña en contra de una mujer por esta situación , tras defender la actuación de la institución que respondió para hacer justicia y en la búsqueda de Laura Karen, porque como gobierno, como sociedad debemos estar tranquilos. Esto no fue un tema donde hubo una acción delictiva. Ya ella está en su casa y retomará su vida .

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México cerró la carpeta de investigación que inició por la presunta desaparición de Laura Karen Espíndola Fabián al no encontrar elementos que pudieran acreditar la probable comisión de algún delito. En tanto, autoridades locales y federales pidieron no criminalizar a la mujer de 30 años luego de que se conoció que estuvo en el restaurante bar Kali, ubicado en la zona de Villa Coapa, desde las 16:30 del martes hasta las 2:30 de la madrugada del miércoles.

Sheinbaum dijo que es importante que las redes sociales se sigan utilizando para realizar este tipo de denuncias, que son muy útiles para actuar, aun cuando no se hayan presentado ante la PGJ; no obstante, consideró que se debe ser mucho más responsable con el uso de las redes sociales, pues el tema de la violencia hacia las mujeres no es un chiste, no es una broma .

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, indicó que linchar a Karen Espíndola, tras la filtración del video donde se le ve en un bar, es reproducir actos de misoginia y no entender la inseguridad que las mujeres viven en la calle.

Las agresiones que se han manifestado contra la mujer, particularmente en redes sociales, es una cuestión injustificada , e insistió en que es necesario creer en las mujeres, protegerlas y garantizar su seguridad.

Con todos estos linchamientos seguimos con la agresión , advirtió, tras expresar que la familia de Laura Karen hizo lo que debía: empezar a buscarla, denunciar y solicitar apoyo luego de recibir un mensaje en el que ella daba cuenta de que se encontraba en algún tipo de riesgo.

–¿Qué bueno que apareció viva? –se le preguntó a la titular de Inmujeres.

–Por su puesto, y qué bueno que funcionó el sistema. No queremos a ninguna mujer violentada, agredida, y mucho menos muerta –respondió la funcionaria.

En tanto, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, también llamó a hacer un uso responsable de las redes sociales para denunciar casos como el de Laura Karen, que al final resultan ser noticias falsas.