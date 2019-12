Carolina Gómez Mena

Jueves 5 de diciembre de 2019

Con el uso de fertilizantes biológicos, la aplicación de investigación científica y tecnologías en el campo, expertos elevaron el rendimiento del cultivo de caña de azúcar, de manera sustentable, más de 60 por ciento y duplicaron la vida productiva de los cañaverales en Zacatepec, Morelos, señaló Marcel Morales Ibarra, presidente del Consejo Mexicano de Agrobiotecnología (CoMaBio).

En el Agrofest, organizado por el Tec de Monterrey, refirió que la aplicación de biofertilizantes en parcelas morelenses data de hace seis años, cuando se estableció la plantación. Detalló que en el primer año se obtuvo un rendimiento de 140 toneladas por hectárea, que significó un incremento de 30 por ciento respecto del promedio estatal de 110 toneladas por hectárea.

Agregó que actualmente se realiza un sexto corte en el que se llegó a 180 toneladas por hectárea. Estamos más que duplicando la vida productiva de la planta e incrementando sustancialmente el rendimiento; esto significa ahorro, ganancia sustancial para el productor y un mejoramiento en las condiciones ambientales .