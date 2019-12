E

l planeta entero enfrenta la última oportunidad para su viabilidad de futuro. El calentamiento global es ya irreversible. El daño es mucho más grave de lo que se pensaba, alerta la ciencia.

O al menos así lo advierten los expertos que hoy proponen y dan seguimiento al cumplimiento de las medidas adoptadas hace cuatro años para reducir drásticamente los gases que propician el efecto invernadero.

No vamos a tener más oportunidades , sentencian. Si el mundo no se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 7.6 por ciento anual, durante la próxima década, no habrá tiempo para lograr el objetivo del Acuerdo de París sobre cambio climático, que establece que la temperatura del planeta no supere los 1.5 grados centígrados hacia finales del presente siglo. Todo lo que supere esa temperatura tendrá efectos catastróficos.

Apenas el martes pasado, en el contexto de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, conocida como la COP25, la Organización Meteorológica Mundial resumió en su informe anual: 2019 cierra una década de calor excepcional, pérdida de hielo y récord de aumento del nivel del mar, impulsados por los gases de efecto invernadero .

Este año, se asegura en el informe, estará entre los tres más cálidos jamás registrados y anticipa sobre los impactos que los fenómenos extremos tendrán sobre la salud de la población mundial.

Desde el lunes pasado –y durante dos semanas–, los mandatarios de medio centenar de países, científicos, medio ambientalistas y activistas de diversas regiones del mundo, están reunidos en la capital española, con la finalidad de terminar de desarrollar el Acuerdo de París, firmado en 2015 por casi 200 países.

Dicho pacto busca que se reduzcan las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero para que el calentamiento permanezca dentro de parámetros no catastróficos; sin embargo, los planes de recorte de los países no han sido suficientes de que adquirieron el compromiso, por lo que se considera indispensable redoblar el esfuerzo.

Así lo expresó al inicio de los trabajos el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien lamenta la inacción ante la emergencia y estima que las naciones deben multiplicar, al menos por tres, sus planes de recortes de emisión de gases de efecto invernadero.

Es un hecho que la concentración en la atmósfera de los principales gases de efecto invernadero no ha dejado de aumentar desde que, en 1992, se firmó la Convención Marco sobre Cambio Climático y las emisiones sólo se han reducido en momentos de crisis económicas. Por esto las perspectivas no resultan nada alentadoras.