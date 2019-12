–¿Prevén tomarse el tiempo establecido en la ley para el desahogo o tratarán de agilizarlo?

–Son dos tiempos. Treinta días para el periodo de pruebas y luego 60 días legislativos para el conjunto del juicio, es decir, en sesiones ordinarias, como señala la norma. El primero se va a cerrar el 11, y ahí la Sección Instructora va a decidir si lo amplía o no; la ley le permite hacerlo discrecionalmente, tanto como sea necesario.