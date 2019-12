Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de diciembre de 2019, p. 12

La reforma que se impulsa en el Senado para regular las prácticas de subcontratación (outsourcing) debería ser consultada ampliamente entre todos los sectores involucrados, en especial empresarios y trabajadores, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hace falta mucho tiempo, ya hay posturas claras a favor y en contra, pero que sí se escuche y después que decidan los senadores.

El Poder Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto. O lo que proponemos es esta consulta y que, con absoluta libertad, como debe de ser, la Cámara de Senado resuelva, porque es un poder autónomo, independiente, ya no es el tiempo de antes , dijo el mandatario. Confió en que en esta consulta participen especialistas y todos aquellos ciudadanos que tengan aportaciones a estas modificaciones legales.

Una vez efectuada la consulta, los senadores tendrán la responsabilidad de aprobar las modificaciones porque ya no hay línea. Yo no podría decirle ni al senador (Napoleón Gómez) Urrutia ni al senador (Ricardo) Monreal ni a ningún senador lo que tiene que hacer, por principios no lo haría. Son ellos los que tienen que resolver .

Detallan los aumentos salariales a burócratas

Durante su conferencia matutina, López Obrador detalló los aumento salariales para los trabajadores del Estado. Para quienes reciben sueldos de menos de 10 mil pesos mensuales el incremento será equivalente a la inflación anual más tres puntos; quienes obtengan de 10 a 15 mil pesos mensuales será la inflación más dos puntos y quienes perciban de 15 a 20 mil pesos será la inflación más un punto, y de 20 para arriba, sólo el equivalente a la inflación.