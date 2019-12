L

a empresa Spirtec, de origen francés, lo advirtió al secretario Lajous. La bomba iba a explotar, pero nadie hizo caso; hoy el mercado negro de tarjetas de acceso al sistema de transporte público de la ciudad se ha convertido en un monstruo difícil de controlar.

Las tarjetas recargadas se pueden adquirir casi en cualquier parte, lo mismo por las redes sociales que en pequeños locales comerciales, y hasta las venden algunos particulares. Hoy han inundado el sistema.

La autoridades saben del fenómeno fraudulento, pero no han podido, o no han querido controlarlo, por más que día con día ven cómo aumentan las pérdidas para el sistema. No se sabe con exactitud cuántas tarjetas están en circulación. Se habla de que podrían ser muchos miles, y de ese tamaño serían las cantidades que deja de recibir el gobierno y las empresas que ofrecen servicios de transporte público en la ciudad.

El modus operandi tiene que ver, por decirlo de la mejor manera, con el descuido de las autoridades. Quienes saben de este asunto advierten que el gobierno no tiene un solo proveedor. Compra a diferentes empresas las máquinas que validan las tarjetas. Esa situación hace difícil la identificación de las máquinas que recargan las tarjetas.

A la fecha, al parecer, no existe un registro que hable de las máquinas en uso y las que, por cualquier motivo, son desechadas. Muchas de las que han sido retiradas permanecen abandonadas en algunas oficinas o almacenes de las líneas de transporte, pero otras han sido adquiridas, de diferentes formas, por gente que las pone al corriente y les sirven para la recarga.

Al inicio de esta semana, en esta misma sección se dio cuenta del asunto, de cómo la venta de las tarjetas recargadas se había expandido por todos lados a ciencia y paciencia de las autoridades –la Secretaría de Movilidad, el Metro, el Metrobús y hasta las bicicletas–, que han cerrado los ojos ante este ya no tan nuevo fraude que ha puesto el dedo en una forma más de golpear a las finanzas públicas.