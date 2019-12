Tal vez la democratización de los medios informativos en nuestro querido México calmaría la confrontación que se está dando: opiniones encontradas de comunicadores en los distintos medios. Basta ver las noticias de algunos medios privados, como son los monopolios, donde dan una especie de noticias de odio, burla y prejuicios, con intencionalidad de generar incertidumbre y desconfianza en sectores no politizados, fáciles de atraerlos hacia una correlación de fuerzas que no es la suya.

Uno de los compromisos que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato fue asegurar el derecho a la salud que consagra el artículo cuarto constitucional; sin embargo, en el Hospital General de Zona (Venados) 1 A Doctor Rodolfo Antonio de Mucha Macías, me encuentro nuevamente con el desabasto del medicamento controlado Flutamida que cada mes me proporciona esa gran institución representada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Existe un dilema: los dueños o concesionarios de los medios informativos nacionales y extranjeros pegan el grito en el cielo cuando se les pide que se ajusten a la verdad. Ellos responden: ¿cuál verdad?, ¿la de ellos o la de nosotros?, y se meten en un enredo sin poder salir. Cuando sectores de la sociedad les exigen se conduzcan con la verdad o imparcialidad en sus comentarios, inmediatamente se sienten aludidos y ven como un ataque a la libertad de prensa.

Así se van por la salida falsa alejándose cada vez de la verdad concreta y se van por el lado de la mentira y la confrontación.

Esto tiene su lógica, la inevitable lucha de clases, pero va más en sentido de correspondencia hacia la defensa de ciertos intereses de quienes los controlan y corrompen; se vuelven útiles para los intereses ajenos y enemigos del pueblo y la nación.

Entre lo público y lo privado debe haber equidad de manejo de la información en estos medios informativos, otro tanto por ciento para sectores educativos y científicos, otro tanto para las comunidades indígenas y afrodescendientes, etcétera.

Luis Langarica Arreola

Huelga afecta a particulares, acusan

Leí una cobertura periodística en La Jornada acerca de la huelga de trabajadores de Carrocerías Altamirano de San Salvador Atenco, estado de México. Ojalá también pudieran informar sobre los demás que hemos sido afectados; por ejemplo, todos los clientes a quienes no nos entregan nuestros vehículos y trabajos mandados a hacer en esta empresa y que hemos sido afectados en nuestro patrimonio. Mi unidad está ahí desde hace dos años. Me quedaron mal con el trabajo a pesar del dinero que pagué, cuando se suponía que ya lo iban a entregar llevé mi vehículo, pero estalló la huelga y es tiempo que no me lo entregan. Sé por otros afectados como yo que no hay quién atienda y dé la cara por las unidades y trabajos pendientes. Algunos se han acercado al líder sindical José Luis Preciado Carazo, para que les sean devueltas las unidades, que como la mía están dentro de la empresa a la intemperie y dañándose por las condiciones climatológicas. Ojalá por conducto de su medio de comunicación puedan contribuir a llevar la justicia no sólo a los trabajadores de esta empresa, sino a quienes somos víctimas de daño colateral.

Citlalli González

Llaman a que Profeco revise supermercados

Abundando sobre el encarecimiento en las tiendas de autoservicio al que alude Antonio Rochin, yo constaté en Soriana de La Viga y Ermita que los precios que aparecen en los anaqueles no coinciden con los de la caja registradora a la hora de pagar; un pan cuyo precio exhibido era de 52.50 pesos, al pagar apareció en 54; ante la reclamación de mi parte y habiendo procedido la cajera al chequeo correspondiente, en el recibo apareció el precio que se me cobraba originalmente pero, como oferta de la tienda, el precio que reclamé, o sea, que de no haber reclamado, tal oferta hubiera quedado sin efecto y el robo hubiera sido consumado. ¿Y la Profeco? Bien, gracias.

Benjamín Cortés Valadez

Invitaciones

Inaugura exposición

Exposición colectiva del Taller Gráfica Bordes muestra obras de Gilberto Aceves Navarro, Carla Rippey, Pedro Friedeberg, Jan Hendrix, Laura Echeverría, Leonora Carrington, Manuel Felguérez, Joy Laville, Roger von Gunten, Ana Zoebisch, René Farca, Guadalupe García, Philip Nevin, Pilar Bordes, Alan Glass, Verónica García Goitia, Emilio Jiménez (Jimone), Vlady. Inauguración: hoy a las 18 horas. Centro Vlady, calle Goya 63, colonia Insurgentes Mixcoac, Metro Mixcoac. Entrada libre. Claudio Albertani

Conversatorios ecológicos

La Casa del Virrey de Mendoza y Grupo Tequio invitan a unirse el sábado de 11 a 14 horas a los conversatorios Árbol: un hogar y un individuo, con Ricardo Calderón, y Los árboles y sus habitantes, con Celia Oliver, que se llevarán a cabo en el marco de la exposición: A la sombra del árbol. La cita es en calle Juárez 15, Tlalpan Centro, frente a la clínica del Issste. Entrada libre. Informes: 5513-2151 con Mónica León. [email protected]

Presentación de libro

En el marco del 40 aniversario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se presenta el libro La disputa por la educación. La CNTE (y otros actores) ante la reforma educativa, de Nohemy García Duarte (UPN y UAM-X), hoy a las 19:30 horas, en la sala profesor Misael Núñez Acosta, de la sección 9 de la CNTE en Belisario Domínguez 32, colonia Centro Histórico. Participan José Carlos Buenaventura (Seminario de Perspectivas Críticas en Educación-UNAM ) y la autora. ¡Larga vida a la Coordinadora! Pedro Hernández Morales