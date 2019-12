Juan Manuel Vázquez

Jueves 5 de diciembre de 2019, p. a12

Cuando una persona amputada o con la carencia de alguna extremidad utiliza por primera vez una prótesis deportiva se enfrenta a un dispositivo extraño. Mitad ortopedia y mitad un aparato de alta tecnología. Hay que montarlo, sentir ese artefacto ajeno a la carne que sirve para suplir una falta. El alemán Heinrich Popow, multimedallista paralímpico en tres ediciones y ex campeón del mundo en cien metros planos, explica el proceso de adaptación necesario y la fuer-za de la voluntad que exige.

Lo más importante es apropiarse de la prótesis, hacerla parte del cuerpo , explica Popow; no verlo como un aparato ajeno, sino una extensión de nosotros .

En 2012, Popow fue imbatible en su categoría. No sólo conquistó el oro en los 100 metros planos; también consiguió bronce en 200 y en 4x100. El alemán sabe cómo se configura a un atleta exitoso, pero sabe aún mejor cómo se transforma la mente de una persona discapacitada en alguien que es movido por el combustible de la voluntad.

El multimedallista visita la Ciudad de México como parte del programa de inserción social para personas con discapacidad (el Día Internacional para conmemorarlo fue el 3 de diciembre), lo cual consiguen a partir del deporte. Popow entrena atletas de alto rendimiento, pero la misión más importante que se trazó es incendiar el deseo de la gente común que carece de alguna extremidad y quiere volver a sentir el vértigo de la velocidad por su propio cuerpo. De ahí, lo sabe, puede surgir algún medallista, pero no es la finalidad principal.