El club América tomará medidas disciplinarias con su equipo Sub- 17, luego de que los futbolistas publicaron en redes sociales un video en el que se burlan del tema Un violador en tu camino, que se ha convertido en un referente mundial como protesta contra la violencia de género.

Estoy consciente del grave asunto, por lo que me comprometo a asistir a talleres sobre el feminismo y los derechos de las mujeres, para educarme mejor sobre el tema. Sin duda, esta triste experiencia me servirá en mi formación como futbolista y persona para no ser irresponsable .

Ante la violencia de género que se vive en varios países, el colectivo feminista chileno Las Tesis realizó el 25 de noviembre un performance con la canción Un violador en tu camino que fue replicado días después en decenas de ciudades.