“Soy una persona súper explosiva, muy pasional, siempre que piso la cancha me propongo salir cansada, incluso en los entrenamientos, porque si tienes esa fortaleza en las prácticas, con mayor razón la tendré en un partido.

Mi meta es siempre corregir todos los errores posibles y salir adelante, soy muy positiva, trato de anotar, de dar asistencias y tener una buena comunicación con el equipo , mencionó la también seleccionada nacional, quien fue reconocida por anotar el mejor gol del Mundial femenil Sub-20, realizado el año pasado en Francia.

Ovalle se ha distinguido por ser una de las jugadoras más aguerridas no sólo de Tigres, sino también de la Liga Mx Femenil, y es tanta la tenacidad con la que disputa cada encuentro, que incluso ha tenido que buscar asesoría sicológica para calmar su ímpetu.

Tenemos un sicólogo en el club, él nos ayuda cada vez que nosotras se lo pedimos, siempre está dispuesto a respondernos de la mejor manera, y la verdad es que me ha ayudado bastante, yo me considero una persona de mucho carácter y he ido a terapias para controlar mis ánimos, los cuales trato de convertir en algo positivo, ese coraje que a veces siento intento canalizarlo de una mejor manera , sostuvo la jugadora, quien está cerca de firmar contrato con el Houston Dash, equipo de la NWSL de Estados Unidos.

Finalmente, confió en que esa pasión que siente al entrar a la cancha ayude a su equipo a coronarse por tercera ocasión en la Liga Mx Femenil.