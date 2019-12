‘‘Lo que más nos importa ahorita a las mujeres es que no nos maten”, externa a La Jornada la joven y se le corta la voz, ‘‘por eso visibilizamos el tema de esta manera, para que los hombres se den cuenta también de que tenemos miedo, que no podemos estar libres en la calle, que queremos una libertad que no tenemos y políticas públicas que creen mejores espacios donde se eduque a los hombres para que no sean violentos.

‘‘Si las instituciones apoyaran lo que hacemos sería mucho más sencillo. Esperamos que las grandes instituciones, como la FIL de Guadalajara, se den cuenta.”

Alejandra Arévalo explica que en su canal de YouTube, titulado Sputnik, el objetivo es difundir y promover la lectura entre mujeres de obras de mujeres, en particular sobre escritoras latinoamericanas, que son las que la tienen más difícil en este momento.

‘‘Ayer se dio a conocer una encuesta de lectura que dice que quienes más leen son las mujeres, pero no es algo novedoso. Siempre se ha sabido que los clubes de lectura los hemos iniciado las mujeres, porque buscamos espacios de confidencia”, concluye.