Incidente del pañuelo verde

Los mítines anunciados tienen como contexto hechos ocurridos en la FIL, como el acoso a una joven que fue grabada sin su consentimiento y la queja de otra mujer a quien quitaron su pañuelo verde. El pasado domingo, en la FIL, la estudiante de criminología de la UdeG Rubí Castellanos denunció mediante su cuenta en Twitter el incidente que se suscitó en la entrada de ese encuentro editorial.

Cuando Rubí, al ingresar a la feria y pasar por el protocolo de seguridad, consistente en la revisión de mochilas, en la suya encontraron el pañuelo verde. ‘‘La señorita me dice que lo iba a guardar en la caja y que al salir me lo regresarían, pero que una de las órdenes era que no dejaran pasar esos objetos. Se me hace muy injusto que me prohíban expresarme, al quitarme un pañuelo no cambiará mi manera de pensar”, escribió la joven el primero de diciembre.