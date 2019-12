Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de diciembre de 2019, p. 40

De cada 10 quejas presentadas ante la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD) –que escucha a los universitarios afectados por transgresiones a las normas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–, siete son por violencia de género.

Julián Nava, director de la UNAD, organismo creado en diciembre pasado, señala que desde 2016, cuando se instauró el Protocolo de Atención a los Casos de Violencia de Género, a mediados de este año, han sido interpuestas mil 14 denuncias por acoso, agresiones sexuales y otras conductas de violencia de género.

De ellas, entre 60 y 65 por ciento están resueltas, alrededor de 20 por ciento están en trámite, y en un porcentaje similar, las denunciantes han desistido del proceso, se llegó a algún tipo de acuerdo entre las partes mediante un procedimiento alternativo para la solución del conflicto, la persona agresora no pertenecía a la comunidad de la UNAM y la institución no podía proceder directamente contra ella o el denunciado se dio de baja ante la universidad.

Se desconocen procesos internos para actuar

No hay cifras exactas de cuántas agresiones no se denuncian, pero el director de la UNAD observa que quienes deciden no quejarse lo hacen por temor o por desconocimiento de los procesos internos de la UNAM para proceder en estos casos.