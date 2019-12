Ana Langner

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de diciembre de 2019, p. 23

En un mundo globalizado, el ex presidente de Uruguay José Mujica llamó a la unidad de América Latina sin pretender imponer ideologías políticas, para conformar un frente común que defienda los intereses de la región.

Desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió que sin voluntad política los latinoamericanos jamás seremos capaces de integrarnos. “Si algunos sueñan que algún día pensemos todos igual, eso no es utopía, eso es ucronismo. Es decir, tenemos que luchar por juntarnos así como somos, como estamos… Nunca va a haber nada mejor si estamos atomizados”.

Acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el ex presidente uruguayo inauguró el Encuentro Latinoamericano México ante los extremismos: el valor de la cultura frente el odio . Antes de ofrecer su discurso, ofreció disculpas por no hablar de pie, pues mis cañerías están un poco viejas .

Destacó la necesidad de la unidad para proteger a las naciones latinoamericanas: “¿Cómo respetamos nuestra independencia, nuestra patria (…), y cómo las amparamos si no somos capaces de conformar un paraguas de defensa común para defender nuestros intereses?”