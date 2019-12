César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de diciembre de 2019, p. 20

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha, dijo ayer en una carta a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, que si la dependencia a su cargo demuestra que tramitó una licencia de conducir con un domicilio falso –que se usó como dato de prueba para encarcelarla–, ella se declara culpable; pero si no es así, que proceda con todo el peso de la ley hacia quien actuó con dolo en su contra y que se procure justicia, no venganza por consigna .