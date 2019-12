Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de diciembre de 2019, p. 13

Que no haya bajado el número de homicidios dolosos no significa que no se hubiera detenido a líderes de organizaciones delictivas , afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

El funcionario dijo también que en esta administración se ha logrado contener la tendencia de crecimiento de este tipo de delitos ya que, de acuerdo con registros gubernamentales, en 2015 los asesinatos dolosos aumentaron 1.1 por ciento en comparación con 2014, en 2016 la incidencia creció 2.8 por ciento con respecto al año anterior; en 2017 se reportó un aumento del 1.9 por ciento; en 2018 estos casos aumentaron 0.8 por ciento con relación al periodo anterior y de enero a septiembre de 2019 se observó un incremento de 0.4 por ciento.

Por verse, si es el año más violento

El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que todavía no se puede decir si este es el año más violento o no desde que se tiene registro de los casos de homicidio doloso que se cometen en México, pues mencionó que el año aún no concluye, y refirió que si bien durante tres meses consecutivos la estadística registró una tendencia a la baja, se reportó una nueva alza.