La oposición cuestionó al titular de la SRE. La priísta Claudia Ruiz Massieu reprochó que se ha permitido que un gobierno extranjero marque los parámetros de la política exterior. El canciller rechazó esa visión y resaltó que México fue el único que no aceptó ser tercer país seguro, aun cuando hay sectores de Estados Unidos que insisten en ello. No cedió, porque somos una democracia consolidada, un gobierno que se ha propuesto erradicar la corrupción y un ejercicio público congruente .

Ello le da autoridad moral y política para defender sus intereses frente a todos los países del mundo, especialmente ante Estados Unidos .

El canciller también fue interrogado acerca de las presiones en Estados Unidos para la renegociación del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Explicó que México no aceptará ningún cambio a ese acuerdo sin que lo avale el Senado. Sostuvo que no hay sorpresa ante las nuevas demandas que plantea Washington, porque en el tema laboral se ha dejado claro que la legislación mexicana es más avanzada que la de Estados Unidos. Además, agregó, una vez que se votó el presupuesto para el próximo año, se remitió un informe de cómo se ejercerán los recusos para ese rubro y es incluso más de lo previsto .

Anunció que en esos momentos, mientras comparecía, el embajador Jesús Seade está viajando a Washington con el propósito de terminar la revisión, porque son muchos y diferentes instrumentos para la implementación del tratado en Estados Unidos .

Insistió en que le han hecho saber a Estados Unidos que cualquier acuerdo que pueda afectar a México tendrá que ser sometido al Senado mexicano y tendrá que ser autorizado de manera previa al Ejecutivo, es decir, a los negociadores mexicanos que están en Washington .

Por otra parte, defendió el asilo concedido a Evo Morales y aclaró que no sólo se actúa con personajes con los que se tienen coincidencias ideológicas.

La senadora Alejandra Reynoso (PAN) criticó que el presidente López Obrador le haya delegado la representación del Estado mexicano, como si fuera vicepresidente.