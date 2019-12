L

a cúpula patronal intentó de todo (de la amenaza al chantaje, junto con los partidos políticos afines a la Coparmex), pero de plano no pudo: la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing) fue aprobado ayer por las comisiones de Trabajo y Previsión social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.

La iniciativa, presentada en octubre pasado por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, en esencia propone: impedir abusos fiscales y laborales en detrimento de los trabajadores y de las finanzas públicas; combatir la ausencia de inspección laboral en la materia; evitar el uso de artificios legales para reducir salarios y prestaciones; no precarizar el empleo, erradicar elusión y evasión fiscal o de seguridad social; erradicar la afectación en materia de previsión social; la imposibilidad de que un trabajador tenga jubilación digna (dada su permanente entrada y salida al mercado de trabajo por el outsourcing); la negativa al reparto de utilidades; las empresas virtuales, sin activos; las relaciones simuladas de trabajo; las empresas fantasma y las que desaparecen a los pocos meses de haberse creado.

A la cúpula empresarial no le gustó el proyecto de ley, pues los gobiernos neoliberales la tenían acostumbrada a otro trato . Tampoco a los partidos políticos que la representan en el Congreso (los prianistas no asistieron a la reunión). Y como no sabe participar de otra forma, gritó a los cuatro vientos que los cambios legales afectarán la ratificación del T-MEX y la competitividad de México , cuando por todos es conocido que esta última no es otra cosa que la permanente violación de las leyes laborales y fiscales, y el miserable pago de salarios por medio de la subcontratación.

Se acabó, pues, porque si bien las citadas comisiones ayer aprobaron el dictamen del citado proyecto de iniciativa, en el pleno senatorial Morena y sus aliados cuentan con votos más que suficientes para convertirlo en ley, sin necesidad de recurrir a los partidos políticos que intentaron hacer el vacío. A pesar de ello, Gómez Urrutia dijo que “para nosotros no hay outsourcing bueno o malo, no hay outsourcing positivo o negativo; hay outsourcing legal o ilegal, y por lo mismo esperemos convencer con argumentos a los miembros de los otros partidos políticos que hoy no quisieron participar”.