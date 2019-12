Creo que el propio sistema judicial tiene que arbitrar, la Corte Suprema posee los resortes institucionales necesarios para intervenir en estos casos , sostuvo Beraldi, y añadió que si hay jueces que no cumplen con su deber, van a tener que dar explicaciones, porque cada funcionario público, incluso quienes no lo somos, tenemos que rendir cuentas frente a la sociedad cuando se trata de hechos de tanta trascendencia .

Buenos Aires. El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, solicitó ayer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intervenga para poner fin a la guerra jurídica (lawfare) contra la ex mandataria, acusada en una de las tantas causas abiertas por el juez Claudio Bonadío de un presunto redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, caso que ya fue sobreseído en dos intentos de juicio anteriores.

La respuesta de Fernández no se hizo esperar. En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Hugo Alconada Mon sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme haber movido influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo .

Señaló que “en la Argentina que vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los ‘operadores judiciales’, los ‘operadores mediáticos’ y los jueces y fiscales que ‘operan’ para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben”.