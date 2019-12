Juan Manuel Vázquez.

Miércoles 4 de diciembre de 2019, p. a16

La primera vez que se calzó la prótesis deportiva, Gustavo Estrada experimentó una revelación. Nunca había imaginado que sería corredor de alto rendimiento. Desde que le amputaron la pierna izquierda, después de recibir un balazo durante un asalto en Iztapalapa en 2015, ni siquiera pasó por su mente la posibilidad de volver a sentir la emoción de la velocidad en su propio cuerpo.

Gustavo nunca había salido de México. Fue elegido por sus avances en el Instituto Nacional de Rehabilitación para hacer unas pruebas de Running Clinic, programa de inserción social para personas con discapacidad en Buenos Aires en septiembre de 2017. Era un joven tímido, que apenas hablaba. En la pista de tartán de aquella ciudad miraba un tanto retraído las prácticas que hacían tanto atletas de alto rendimiento como personas que nunca habían usado una prótesis deportiva. Gustavo se la probó por primera vez y cuenta que fue como si algo explotara en su interior, como un fuego que ardía en su estómago que lo impulsaba a correr como poseído .

No paré de correr y correr, era como si estuviera en trance y a la gente le llamó la atención verme dando vueltas en la pista como loco , recuerda Estrada entre risas; la emoción me hacía acelerar cada vez más; eso que sentí aquella vez fue imborrable .

En esa prueba, conoció al brasileño Vinicius Rodrigues, atleta amputado con récord en 100 metros planos, y al medallista paralímpico alemán, Heinrich Popow, quienes le empezaron a compartir sus secretos técnicos.

Popow es instructor en el programa de Running Clinic, donde enseña a los novatos a usar la prótesis, pero su trabajo más preciso es tratar de operar un cambio profundo en las ideas de quienes son elegi-dos en el proyecto.