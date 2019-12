De la Redacción

La asamblea de dueños de equipos de futbol de la Liga Mx, reunida ayer en Toluca, dio otro paso atrás en su combate a la multipropiedad y avaló la compra del equipo Gallos Blancos de Querétaro a Grupo Caliente de Jorge Hank Rohn, dueño de los Xolos de Tijuana, quien ahora tendrá dos equipos en el máximo circuito, y uno en la Liga de Ascenso: Dorados de Culiacán.

En la reunión realizada en las instalaciones aledañas al aeropuerto de Toluca, se negó el acceso al dueño del Veracruz, Fidel Kuri, mediante un aparatoso montaje que incluyó vigilancia con elementos de seguridad portando armas largas, así como un burdo despliegue de artefactos –un tractor, porterías y conos– en las canchas donde suelen aterrizar helicópteros de algunos dueños, por si intentaba introducirse por aire.

Sin embargo, Kuri llegó por carretera, pero le negaron el paso y un nervioso representante legal se acercó a su vehículo para leerle los motivos del rechazo. Solo tendrán derecho a asistir a las asambleas los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos a través de su respectivo dueño, representante titular y/o suplente , explica el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Según trascendidos, la junta tiene decidida la desafiliación de Kuri y el Veracruz, pero en busca de cuidar las formas, se informó que será este jueves cuando la asamblea de la FMF analizará y resolverá el caso. El ex diputado aseguró que ha recibido amenazas, aunque no especificó de parte de quién. Están violando mis derechos. Ellos son así, hacen todo en escritorio, sus mañas, entonces hay que esperar , advirtió.