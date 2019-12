Guadalajara, Jal., Sin un mínimo de justicia social las personas no podrán desarrollar sus capacidades, sostuvo Antonio Muñoz Molina en su encuentro con estudiantes de bachillerato que acudieron a escuchar al escritor español en la ya tradicional actividad Mil jóvenes con... que cada año organiza la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

▲ ‘‘La literatura nos enseña a intentar mirar a los seres humanos como ellos se miran a sí mismos, con todo y sus diferencias. Los ideólogos y sembradores de prejuicios quieren que las personas seamos todas una sola cosa; ¡para nada!’’, alertó el autor español Antonio Muñoz Molina en el encuentro Mil jóvenes con..., en la FIL de Guadalajara. Foto Arturo Campos Cedillo

‘‘La literatura nos enseñaque cada persona es un mundo, que debe ser respetada y mirada en su singularidad. En lo que todos somos iguales es en la dignidad, pero en los intereses todos somos distintos.”

Educación pública, justicia social y democracia

Muñoz Molina, quien dio a conocer en la FIL de Guadalajara su reciente novela, Tus pasos en la escalera, puntualizó que todas las personas tienen el derecho a desarrollar sus capacidades, ‘‘pero eso sólo se puede conseguir con educación pública, con justicia social y con democracia”.

Los jóvenes, continuó, ‘‘tienen sueños muy poderosos, pero si no cuentan con una circunstancia social que les permita acceder a la cultura y la educación, no tienen nada. Es mentira eso que dicen de que el que vale de verdad siempre destaca.

‘‘Muchas personas que valen de verdad no han podido destacar porque no existe justicia social.

‘‘Cuántos grandes escritores, poetas o doctores se han perdido porque no han tenido posibilidades. Esa es la cuestión fundamental: ¿hay escuelas en todos lados donde niñas y niños sean iguales? ¿Donde los maestros estén bien pagados y las instalaciones sean lo suficientemente decentes para que los alumnos puedan estudiar? ¿Hay buenas bibliotecas públicas?

‘‘Qué mérito y excelencia caben cuando las personas no pueden tener ni cuadernos, cuando las escuelas públicas están abandonadas, cuando si no tienes dinero para ir a una escuela privada no vas a tener educación. Cuando pasemos de esto podemos hablar de otras cosas”, concluyó el autor, quien de nuevo recibió una gran ovación de los jóvenes.