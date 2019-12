El bajo apoyo a las denunciantes, sostiene, se refleja en que no hay organismos fuertes para la protección de los derechos de los universitarios ni para castigar a los responsables Nosotros, por ejemplo, somos un tribunal de fantasía. El Tribunal Universitario carece de los medios, y de las condiciones materiales y humanas para parar este problema. Somos un tribunal muy modesto, no está a la altura de lo que la universidad necesita, aunque es la base de su autonomía, pues según el Estatuto General de la UNAM, es el lugar para que se sanciona a todos los universitarios que inclumplan la legislación .

En su opinión, la autoridad universitaria es la primera que pone una serie de obstáculos para que no se denuncie. No generalizo ni digo nombres, pero hay directores de escuelas y facultades que hacen arreglos con los maestros para interferir en las denuncias , asegura el abogado, quien apoya modificar la legislación universitaria para que la violencia de género se sancione con expulsión inmediata.

El acoso es un problema grave en la universidad y sin voluntad política no hay manera de pararlo, añade. Se lo he dicho al rector Enrique Graue, de quien no dependo, pues tengo autonomía absoluta: es esencial dar garantías a los estudiantes para acabar con el acoso. Como presidente del tribunal sé de al menos 3 mil 500 casos que no denuncian por temor. Eso es lo que hay que evitar .

Para López Betancourt, con Graue –a quien apoyó de forma abierta para ser designado a un segundo y último periodo al frente de la universidad– puede haber un antes y un después en la UNAM en lo que se refiere a las sanciones a los acosadores y en el trabajo para erradicar la violencia de género.

En su visión, el antes son las componendas, los cochupos, los arreglos en los oscurito para detener las denuncias, para encubrir a los agresores, el temor de quienes quieren quejarse y los funcionarios que los convencen de no moverle . El después sería que la máxima casa de estudios fortalezca sus organismos de defensa de los alumnos y de sanción de las transgresiones a su legislación, y respalde a quienes denuncien a los agresores.