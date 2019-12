A lo largo de los últimos años, una extensa nómina de cartonistas ha construido una imagen del magisterio democrático racializada y animalizada. Los rasgos indígenas de muchos profesores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán son deformados para sugerir que, como no son suficientemente blancos, son atrasados, ignorantes y brutos. En otros dibujos, se les representa como burros, tarántulas, perros rabiosos o peligrosas alimañas. En otros se les dibuja como obesos y violentos porros, punks agresivos, secuestradores de la niñez y la educación o modernos fariseos crucificadores de indefensos infantes.

A pesar de que los maestros de la coordinadora enseñan con muchos esfuerzos en las regiones más pobres y marginadas del país, muchas sacudidas por la violencia, los caricaturistas los presentan como eternos vagos que descansan en una hamaca, o teporochos tirados en el suelo que cierran escuelas durante años. Se regocijan retratándolos panzones y desaseados, con bigote y barba escasa (apenas unos cuantos pelos), cabellera negra mal cortada y despeinada, paliacate rojo en el cuello, gorra y morral, exigiendo demandas absurdas . Los convierten indistintamente en una soga que ahoga la economía de un estado completo o en un improvisado Frankenstein. O en enloquecidos pirómanos que buscan incendiar la enseñanza pública. Los trasmutan en modernos Cantinflas disfrazados de tigre que tienen bajo su puño al presidente domador. O los dibujan como modernos neandertales, con mazo al hombro.

Estas representaciones no desacralizan a personajes autoritarios y poderosos; estigmatizan y se burlan de un movimiento que carece de ellos. No critican los rasgos negativos de una abusiva figura de alcurnia; se ceban con quienes resisten las arbitrariedades de políticos y los caprichos empresariales. No corroen el poder ni señalan a quien lo detenta, infaman a quien no lo tiene. No desahogan un malestar social genuino, sirven a los intereses de los de arriba. No ridiculizan el mal para hacer triunfar el bien; son mera propaganda en favor de quienes están contra la educación pública.

Abusivamente, estas muestras de humor gráfico político descontextualizan las reivindicaciones de los maestros de la CNTE y su lucha, apelando a los más bajos prejuicios raciales y clasistas. Sin el menor pudor, falsean la realidad y juzgan a los docentes desde el Olimpo de una supuesta superioridad moral. Están lejos, muy lejos de las mejores tradiciones de la caricatura mexicana, y cerca, muy cerca, de lo peor del denigrismo periodístico.

Twitter: @lhan55