Periódico La Jornada

Martes 3 de diciembre de 2019, p. 12

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ex mandatario de Uruguay, José Mujica, se reunieron ayer por la mañana, antes de que éste acudiera a la Universidad Iberoamericana a dar una conferencia. El ex mandatario uruguayo llegó a México el sábado y el domingo asistió al Zócalo al acto por el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, Morales publicó una fotografía y señaló: Recibí la visita del hermano Pepe Mujica, ex presidente de #Uruguay y luchador social incansable por la dignidad de nuestros pueblos. Agradezco su solidaridad con nuestra querida #Bolivia en estos momentos . Horas antes, también a través de un tuit, agradeció al presidente López Obrador y al pueblo mexicano por su solidaridad con Bolivia y la democracia regional. México y su tradición diplomática es para nosotros un ejemplo de humanidad y hermandad .