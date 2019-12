–En este momento histórico le irá muy bien al Conapred, ya que el Presidente ha puesto la erradicación de la desigualdad en el centro y ésta es precisamente una de nuestras estrategias. En esta materia el Conapred tiene muchos insumos y herramientas. La no discriminación es una vía para lograr la meta de la igualdad.

Maccise Duayhe es maestra en sociología política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Además, cuenta con una especialidad en sociosicoanálisis y es experta en estudios de género y no discriminación.

Expuso que su proyecto está alineado con el Plan Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, que calificó de revolucionario, ya que garantiza la inclusión de los grupos históricamente discriminados. Afirmó que el presupuesto de 140 millones de pesos para el Conapred y la estructura que tiene son suficientes para avanzar en el combate a la discriminación.

Entre los desafíos que se encaran, menciona la inserción de los indígenas en programas de salud, el otorgar seguridad completa a la trabajadoras del hogar y que las instituciones, en su práctica, no limiten los derechos.

–Nosotros estamos de acuerdo con la política de austeridad del Presidente. Creemos que para atender a la población que está en desventaja se requieren recursos y para tenerlos hay que recortar ciertas estructuras. El Conapred, ciertamente, es una institución pequeña pero con gente muy comprometida, con muchas ganas de trabajar y bien organizada internamente.

–¿Dónde enfocará su trabajo?

–En cinco temáticas que se contemplan en el Plan Nacional para la Igualdad y la No Discriminación: salud, educación, trabajo, seguridad social y acceso a la justicia. Estos cinco ejes son los pivotes para el cambio. Están interrelacionados: si tienes mejor educación podrás conseguir un mejor empleo, si tienes mejor salud y seguridad social, también. Éste te da autonomía económica, te abre opciones.

–Es muy visible la discriminación a los migrantes, ¿cómo combatirla?

–Hay muchos prejuicios hacia esa población y hay muchas cosas que se les atribuyen que no son ciertas. Hay que ir desmitificando. Por ejemplo, se asegura que los migrantes tienen más enfermedades que el resto de la población. Eso no es cierto y hay que decir que no lo es.

“En eso consiste la campaña que presentamos la semana pasada: ‘No a la xenofobia’, para ir desmitificando lo que se piensa sobre esta población”, añadió.

Para finalizar la charla y sobre los mensajes de odio que se difunden en redes sociales y medios de comunicación masiva, Maccise Duayhe dijo que para combatirlos el Conapred difunde información sobre los temas que se abordan en ellos y señala cuando los discursos son xenofobicos, sexistas, misóginos, racistas y homofóbicos. Añadió que sólo con la divulgación de datos certeros la sociedad podrá avanzar en contrarrestar las prácticas discriminatorias.