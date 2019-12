Sin embargo, le quitaron el sonido al micrófono, pero insistió: Me siento traicionada. A nosotros no nos informaron la conformación de la asociación. Nos convocaron a una asamblea supuestamente democrática, pero ya tenían todo arreglado. ¡Esto es un fraude! Otros legisladores respondieron: ¡Unidad, unidad!

Más tarde, al ser entrevistada, dijo que aquí no hay diputados de primera ni de segunda. Todos somos iguales. Aquí hay fraude porque no se consultó el nombre del diputado (Ramírez Bedolla), aquí me estoy enterando y por eso protesto. La diputada Huerta está mal. Yo no acepto que nadie me calle .

Su compañera en la legislatura estatal, Zenaida Salvador Brígido, también reclamó: 'Es una imposición. ¿Cuál democracia? Esto va a llevar a una división. Ramírez Bedolla, que se presenta como muy cercano a Silvano, no me representa .

Por su parte, Delgado consideró que seguramente habrá algunas voces inconformes, pero lo de menos son los cargos .