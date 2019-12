Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 3 de diciembre de 2019, p. 6

En las movilizaciones del domingo pasado para cuestionar su gobierno, la oposición ejerció su derecho a disentir, el cual está garantizado en esta administración porque estamos construyendo una democracia, no una dictadura , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó sentirse feliz, feliz por la concentración del Zócalo y en especial por el respaldo popular y la actitud de la gente.

En este contexto y sin mediar pregunta, López Obrador mencionó las consideraciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa sobre los riesgos de presuntas regresiones. Si viene y dice que estamos a punto de regresar a la dictadura perfecta, es libre. Tiene todo su derecho a expresarse. ¡Qué nos vamos a estar enojando!

–¿Exageró Vargas Llosa?

–Eso se los dejo a ustedes, porque es libre de expresarse.

–¿No se va a aplicar el artículo 33 constitucional contra algún ciudadano extranjero?

–Nunca. Jamás se va a aplicar el legendario artículo 33.

En su valoración sobre el domingo, mencionó los incidentes hostiles contra la prensa, los cuales le merecieron una descalificación. Repruebo esa actitud. No se debe agredir a nadie. Ustedes cumplen con su trabajo. Eso, en vez de ayudar, perjudica , dijo el mandatario, quien enfatizó el papel de los periodistas que deben estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que sea posible del poder .

Disculpas a Emilio Azcárraga

La agresión al reportero de una televisora le dio pauta para cuestionar otras actitudes contra el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Los invito para que vengan al Informe, porque represento a todos y él paga por todos los que han hecho comunicación (...) otros empresarios no les dicen nada, también de medios importantísimos y contra Emilio, así, directo. Yo ofrezco disculpas .

Las críticas presidenciales a las agresiones no impidieron un nuevo incidente durante la conferencia, el cual patentizó la hostilidad entre medios digitales y la prensa tradicional. Aunque lo advirtió mediante un mensaje en Twitter, Iber Alejandro que iba expresamente a desmentir al reportero de la televisora, hacia el final, pidió derecho de réplica.