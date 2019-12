E

n la feria de los abundantes clarividentes financieros hay de todo: unos dicen que en sus bolas de cristal aparece la recesión; otros aseguran que no hay tal, pero alcanzan a visualizar que en este año el crecimiento económico sería de cero por ciento; algunos más observan que el resultado será abiertamente negativo y de largo plazo, y, en fin, hay augurios de todo colores y sabores, para todos los gustos, incluso a la medida, y de manera cotidiana es lo mismo.

Cierto es que la economía mexicana no se encuentra en su mejor momento –de hecho, acumula casi 40 años en esa tesitura– y que el horno no está para bollos, pero también lo es que a lo largo de los años los presagios de los clarividentes financieros no han sido muy puntuales que se diga y se han apartado –para bien o para mal– de los resultados concretos.

De lo anterior da cuenta la diferencia entre los pronósticos oficiales y reales de, por ejemplo, los tres últimos sexenios, cuyos cabezas visibles prometieron a más no poder e incumplieron todo en absoluto.

Cómo olvidar aquel 7 por ciento anual de Vicente Fox, cuando en los hechos apenas logró 2.3 por ciento. O el de Felipe Calderón, con su 5 por ciento, cuando milagrosamente alcanzó 1.8 por ciento. Y el de Enrique Peña Nieto, con su 5 por ciento, gracias a las reformas que los mexicanos quieren , y a duras penas registró 2.1 por ciento. Ello, entre el aplauso de los clarividentes a quienes la bolsa de cristal se les empañó.

Si esas promesas se hubieran cumplido, la economía mexicana habría crecido alrededor de 6 por ciento anual en los tres sexenios referidos (es decir, al ritmo de la premodernidad ), pero como el hubiera no existe, pero sí los gobiernos ineficientes, entonces el promedio anual de avance fue de 2 por ciento en el periodo, y esa proporción se acumula si en el balance se incluyen las tres administraciones previas (De la Madrid, Salinas y Zedillo).