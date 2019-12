De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 3 de diciembre de 2019, p. a11

Fidel Kuri Grajales, dueño del equipo Veracruz, advirtió que apelará una posible desafiliación y está dispuesto a recurrir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y a la FIFA para defenderse.

Este martes en Toluca habrá asamblea de dueños de la Liga Mx y el tema central será el equipo de los Tiburones Rojos y su casi anunciada desafiliación, ante la falta de pagos y una serie de demandas.