Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 3 de diciembre de 2019, p. a11

Tigres no avanzó a las semifinales del Torneo Apertura 2019 de la Liga Mx porque cometió errores muy puntuales y dio oportunidad al América, y sabemos que a un equipo como ese, que tiene muy buenos jugadores, no hay que dejarlo con vida , consideró el ex futbolista Miguel España.

Luego de disputarse la semana pasada los cuartos de final de la primera división del balompié mexicano, los equipos que consiguieron su boleto a las semifinales son: América, Monterrey, Necaxa y Morelia, los cuales eliminaron a Tigres, Santos, Querétaro y León, respectivamente.

En el caso de las Águilas, el ex seleccionado destacó el trabajo del técnico Miguel Herrera para lograr el pase, tras conseguir un global de 5-4, pese a llegar al duelo de vuelta con desventaja de 2-1.

Miguel ha hecho un trabajo excelente con su equipo, ha sabido emplear bien a sus jugadores e hizo un buen planteamiento para merecer el triunfo, pues hizo algunos ajustes en su alineación. América sacó un buen resultado con mucha determinación, con mucho orgullo, y despertó, porque en el partido de ida sentí que le había faltado electricidad, futbol, y creo que eso demuestra que es un buen técnico , sostuvo el ex jugador de Tigres.

Sobre el desempeño del equipo dirigido por Ricardo Ferretti, España opinó: “como se iban dando los resultados, yo pensé que habría oportunidad de que Tigres consiguiera el bicampeonato, pero América pudo revertir el marcador.