Paralelismo y diálogo con cuadro de El Greco

Carmen Parra refiere que ‘‘nunca me hablaron ni nada. No me comunicaron ni siquiera que iba a ser parte de la exposición” de este año. ‘‘Nos sorprende esa falta de investigación y profesionalismo al presentar a un artista que fue fundamental en la ruptura durante los procesos del siglo XX. Es como cortar en pedazos un cuadro: es una locura. Mutilar una obra está en contra de los derechos de autor. Le quitaron el marco que es como un altar. No sabían que hacer con él, no han sabido.”

Parra recuerda que como no sabían qué hacer con el objeto, ‘‘lo enviaron al Museo de Arte Moderno de Gómez Palacio, Durango, sede de la colección Gironella integrada por 19 obras. Ahí el cua-dro está permanentemente expuesto, trunco, por no tener el espacio adecuado”. El mural era del mismo tamaño que el cuadro de El Greco, El entierro del conde Orgaz, ‘‘una especie de paralelismo que hacía Gironella. Un diálogo”.

Alberto Gironella, entrevistado en 1975, aclaró que la obra ‘‘no es un enterramiento, sino una resurrección. Al situar a Zapata en el Palacio de Bellas Artes, que entre otras cosas es una tumba de mármol frío y símbolo negro de lo que fue el porfiriato, lo hice para demostrar, simbólicamente, que este gran hombre de nuestra revolución aún está vivo y que sus caminos aún son caminos”.

Parra lo describe como ‘‘un collage barroco, un altar a la muerte de Zapata. No haber expuesto la obra original es un atentado contra el artista, pues pierde el significado que el creador le había destina-do y violenta sus derechos de autor como artista”.