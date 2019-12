E

l mundo cae a pedazos a nuestro derredor.

Algunos huyen. Otros se enconchan, buscando que no los aplaste uno de los pedazos. Muchos cierran los ojos para no ver lo que pasa. Pero la mayoría está en revuelta, particularmente ellas.

A ras del suelo, en los abajos, tres palabras definen el estado de ánimo: asombro, indignación, esperanza.

Las revueltas son tan extendidas como confusas. No sale un mensaje claro de calles y plazas recuperadas, pero en todas se manifiesta el hartazgo generalizado con el estado de cosas. El protagonismo de las mujeres y la inspiración de los pueblos originarios renuevan una antigua tradición de América Latina, cuando mujeres indígenas encabezaron muchas rebeliones. Y están siempre los y las jóvenes, con los más diversos impulsos y reivindicaciones.

Hay quienes buscan cambios dentro del sistema dominante: sustituir funcionarios, modificar leyes, restructurar instituciones… Recuerdan los buenos tiempos y las ilusiones de ayer. La revuelta toma entonces expresión electoral o se expresa en demandas puntuales. Las movilizaciones en la República Checa o Hungría, por ejemplo, quieren la democracia liberal que soñaron al salir de la pesadilla autoritaria y les escamotearon los autócratas. En Argentina buscan recuperar lo que tenían antes del horror Macri; quizá se llevarán una sorpresa con lo que obtuvieron. Reajustes como esos resultan muy ambiguos.

Abajo prevalece otra actitud. ¡La calle para siempre! , dicen en Colombia. Se concentran en consejos y asambleas, aunque de paso ganen algunas alcaldías y se enfrenten a la policía. Han perdido toda confianza en el régimen político. No creen que sustituir funcionarios o partidos o reformar leyes o instituciones puedan remediar lo que ocurre. Probaron ya ese camino. Aliviar la extrema pobreza, mejorar servicios públicos y recuperar bienes sociales tiene sin duda sentido. Pero no al precio de mantener el mismo patrón destructivo del sistema dominante, el extractivismo y la depredación de la naturaleza y el rechazo de los empeños autónomos. El leninismo neoliberal no despierta ya entusiasmo. Tampoco el capitalismo leninista, a la manera China.

Muchas revueltas de abajo son retorno al presente. No se cuelgan de alguna tierra prometida o de cierta doctrina e ideología que haga del presente un porvenir siempre pospuesto. Construyen hoy, desde la autonomía, otra forma de vivir que se enfrente valientemente a la incertidumbre radical que define la coyuntura. Saben vivir con ella; muchas y muchos vivieron siempre así.