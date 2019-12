Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 2 de diciembre de 2019, p. 15

La secretaria general en funciones de presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que no hay una gran inconformidad en su contra, sino un grupo movido por intereses y que no son la mayoría. Sostuvo que en las filas morenistas hay gente que viene de otros partidos y buscan mantener las mismas prácticas , pero no se debe permitir porque les pasaría como al PRD.

Después de que el Consejo Nacional, convocado por la presidenta de este órgano, Bertha Luján, se reunió el sábado para aprobar una convocatoria al Congreso Nacional para enero, Polevnsky indicó que no existen consejos ampliados en los estatutos, como el que se realizó el fin de semana, y subrayó que tampoco tuvo quórum.

Apoyo a López Obrador

Entrevistada en el contexto del mensaje que emitió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino con motivo de su primer año de gobierno, Polevnsky insistió en que no debe haber grupos ni tribus en Morena.