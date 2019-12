Las víctimas y colectivos se molestaron ante lo que les manifestó el senador del PT Miguel Ángel Lucero Olivas, quien dijo: Veo aquí protagonismos de algunos legisladores y de algunos de ustedes, yo dudaría que todos conocieran la trayectoria de las integrantes de la terna. Yo no las conozco, me hubiera sido muy sencillo que me dijeran quién es la menos malita .

De 14 integrantes de víctimas y colectivos que hablaron ante senadores, 11 pidieron se pronunciaron contra la terna, en especial de Ángeles Haces, quien actualmente está a cargo de la CEAV, pues argumentaron que no fueron escuchados en la consulta que al respecto realizó la Secretaría de Gobernación, porque quienes integran la terna no son los mejores perfiles .

De inmediato las víctimas respondieron: Nosotros no pedimos ser protagonistas ni estar en estos pinches zapatos, estamos aquí porque nos partieron la madre. Con estas manos y uñas me pongo a chingarle, a sacar los cuerpos para que la autoridad haga lo que debe , gritó una mujer que se sintió ofendida por el legislador.

Otra víctima, entre el llanto, señaló: Estamos aquí no por nuestro gusto, sino porque perdimos un hijo o una hija. Nos duelen sus palabras, perdimos lo más grande en nuestra vida, nuestros hijos, nuestros familiares; no es justo que nos digan que no sabemos de qué hablamos, eso duele. Tenemos entre siete y 10 años buscando a nuestros familiares y los gobiernos que han pasado no hacen nada .

El miércoles pasado, en una sesión de parlamente abierto, las familiares de víctimas se manifestaron en contra de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.